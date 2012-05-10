У Макіївці вбили відомого бізнесмена

Правоохоронці підтвердили, що бізнесмен І.Махмудов був убитий учора, 9 травня, з вогнепальної зброї, знаходячись в машині. Невідомий вбивця з місця злочину зник на мотоциклі.

У свою чергу, кореспонденту УНІАН в облорганізації «Конгрес азербайджанців» повідомили, що «9 травня на 35-му році життя, прямуючи на зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни в місто Макіївку Донецької області, трагічно загинув голова Донецької обласної громадської організації «Конгрес азербайджанців» Махмудов Ігбал Беюккиши огли».

«За своє коротке, але дуже активне життя Ігбал Махмудов зробив чимало добрих і важливих справ, чим заслужив глибоку пошану не тільки всієї азербайджанської діаспори України, а й ділових і громадських кіл Донецької області, - йдеться в повідомленні. - Відомий у Донецьку підприємець, засновник Донецької обласної громадської організації «Конгрес азербайджанців», Ігбал Махмудов активно займався суспільною і доброчинною діяльністю, надавав допомогу ветеранам, знедоленим дітям і всім, хто потребував її».

Облорганізація «Конгрес азербайджанців заявила, що «глибоко сумує з приводу раптової смерті» свого голови і висловила «співчуття всім рідним, близьким і друзям Ігбала Махмудова».