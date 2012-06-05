Весь тиждень Україну поливатимуть грозові дощі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

Він зауважив, що майже щодня в регіонах України місцями йтимуть сильні зливи з грозами, дощі різної інтенсивності. Зокрема, 5-6 та 9-10 червня у західних та північних областях пройдуть сильні дощі. В інші дні дощі по Україні будуть короткочасні та меншої інтенсивності.

М.Кульбіда також додав, що цього тижня очікується випадіння невеликого та помірного граду.

Температура буде близькою до норми, проте дещо понижений температурний режим очікується на заході, де повітря максимально прогріється до 15-20 градусів. В інших регіонах денна температура становитиме переважно 22-27 градусів тепла, на півдні, сході та у центрі місцями до 30 градусів.