Нацбанк перевірив банкомати на Хрещатику

«12 червня 2012 року Національний банк України здійснив перевірку роботи банкоматів у центральній частині Києва. За результатами перевірки станом на ранок 12 червня 2012 всі банкомати на вул. Хрещатик і прилеглих вулицях працюють у звичайному режимі. Жодних проблем в їх роботі не зафіксовано», - зазначається у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Перевірку регулятор провів у відповідь на низку вчорашніх публікацій в ЗМІ про збої у роботі банкоматів на центральних вулицях Києва.