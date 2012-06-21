Податківці коментують інцидент із журналістом біля супермаркету в Донецьку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби Донецької області.

Згідно з повідомленням, 20 червня під час перевірки за участю голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького і першого заступника голови Державної податкової служби України - начальника податкової міліції Андрія Головача, метою якої було запобігання незаконному продажу фальсифікованої алкогольної продукції, стався інцидент.

Оперативні працівники ДПС у Донецькій області, перебуваючи біля входу до супермаркету «БУМ», звернули увагу на людину з неадекватною поведінкою (різкі рухи, наявність сумнівного предмету за ременем брюк).

Під час під'їзду машини з керівництвом до супермаркету цей чоловік, тримаючись за предмет, почав швидко пересуватися у бік машини. Не будучи впевненими в його намірах, співробітники ДПС у Донецькій області вимушені були притримати його. Чоловік почав поводитися істерично, не відпускаючи руки від сумнівного предмету.

З метою відведення можливої загрози для громадян, які перебували біля супермаркету, співробітники податкової міліції відтіснили чоловіка, а наряд міліції, який прибув, затримав його. Під час затримання у чоловіка випала викрутка значних розмірів.

Свої дії затриманий чоловік пояснити не зміг, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами М.Касьянова, 20 червня він звернувся до міліції із заявою про те, що його при спробі зняти на мобільний телефон в'їзд кортежу губернатора затримали невідомі та завдали тілесних ушкоджень. Активіст стверджує, що в міліції слідчий прокуратури попросив його піднятися поверхом вище в прокуратуру, де його примусили відмовитися від послуг адвоката Тетяни Іванової та написати зізнання в підготовці замаху на губернатора. За словами М.Касьянова, без цього зізнання його і Т.Іванову відмовлялися випустити з будівлі прокуратури.

Після зізнання М.Касьянова відпустили з правоохоронних органів, не взявши підписку про невиїзд і не застосувавши жодних інших запобіжних заходів. Про це сам М.Касьянов написав на своє сторінці у «Фейсбук». На питання, навіщо він підписав зізнання про підготовлюваний замах на губернатора, М.Касьянов відповів, що зробив це, щоб вийти з прокуратури, і зазначив: «Адже я дійсно готував замах на імідж губернатора».

21 червня прес-служба Донецької прокуратури повідомила, що прокуратура Ворошиловського району Донецька проводить перевірку за фактом інциденту, що стався з донецьким активістом М.Касьяновим 20 червня.

У Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України Донецької області повідомили, що вчора до Ворошиловського райвідділу міліції нарядом патрульної служби дійсно було доставлено М.Касьянова. Під час огляду у М.Касьянова було вилучено складаний ніж і викрутку. Затриманий написав заяву з проханням вжити заходів до невідомих, які перешкоджали здійсненню його професійної діяльності.