Заступник начальника податкової міліції області «кришував» злочинців

21 липня співробітники Генеральної прокуратури України разом з оперативниками ГУ УБОЗ та внутрішньої безпеки податкової міліції Полтавщини затримали за підозрою в отриманні хабара начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Полтавській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, податківець систематично вимагав та отримував хабарі від зацікавлених осіб та суб’єктів господарювання, які притягувалися до відповідальності у кримінальних справах, що перебували у його провадженні. Він закривав кримінальні справи, змінював кваліфікацію злочинів і процесуальний статус та здійснював подальше «кришування» злочинної діяльності.

До правоохоронців звернувся громадянин із заявою про те, що податківець вимагає в нього хабар у сумі 80 тис. грн за повернення бухгалтерських і фінансових документів, вилучених у ході досудового слідства у кримінальній справі, по якій обвинувачується його батько за ухилення від сплати податків, та за завершення слідства у справі у максимально стислі терміни.

Податківець призначив зустріч у міському парку, де з метою маскування одержання хабара він передав аркуш паперу, на якому був записаний номер мобільного телефона довіреної особи на отримання грошей.

Знайомий податківця був затриманий на місці призначеної зустрічі при одержанні грошових коштів в сумі 80 тис. грн.

Податківець затриманий, відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.