Під парламентом мітингують захисники української мови

Біля Верховної Ради відбувається мітинг на підтримку української мови та проти закону «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, вздовж вулиці Грушевського перебуває понад 500 осіб. Переважно це представники Об’єднаної опозиції «Батьківщина», ВО «Свобода», Народного Руху України та інших опозиційних сил. В руках мітингувальники тримають плакати з написами: «Захистимо рідну мову!», «Геть російський імперіалізм!», «Ганьба українофобській політиці Януковича!» тощо.

Працівники правоохоронних органів не пускають учасників акції до паркану, що огороджує Верховну Раду. Вздовж вулиці Грушевського і в Маріїнському парку перебуває близько десяти автобусів з міліціонерами. Деякі з них вишикувалися безпосередньо під стінами Верховної Ради по вулиці Грушевського.

Акція проходить спокійно.