Аналітики: Модернізація Запоріжсталі обійдеться групі Ахметова в $1,5-2 млрд

У найближчий рік "Метінвест" завершить детальне вивчення стану придбаних активів і розробить довгострокову інвестпрограму, направлену на вирішення ключових проблем "Запоріжсталі", заявили в групі, пише Комерсант-Україна.

Головною проблемою "Запоріжсталі" є модернізація потужностей підприємства, вважає аналітик Astrum Investments Юрій Рижков.

З ним згодні й інші експерти. "Для підтримки конкурентоспроможності "Метінвесту" доведеться проводити модернізацію виробництва меткомбінату. На це буде потрібно $ 1,5-2 млрд", - говорить аналітик інвестиційної компанії Investment Capital Ukraine Олександр Мартиненко.

Серед інших проблем меткомбінату аналітики називають високу собівартість виробництва сталі і велику кредиторську заборгованість (за підсумками 2011 року - 1,4 млрд грн).

Консолідація активів - відповідь металургів на спад виробництва. З середини року в світі відбулося більше десятка великих угод злиття і поглинання в металургійній сфері. Тільки цього року "Северсталь" оголосила про продаж трьох активів у США американській Renco Group. Концерн ArcelorMittal продав свою частку в найбільшій сталеливарній компанії Erdemir на загальну суму $ 267,5 млн. У кінці ж минулого року японська Nippon Steel об'єдналася з Sumitomo Metal Industries, після чого об'єднана компанія заявила про купівлю найбільшого виробника сталі в Об'єднаних Арабських Еміратах - Al Ghurair Iron & Steel.