Через аварію на Харківщині польоти на Л-39 призупинили

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони.

Як уточнили в Міноборони, сьогодні, 22 вересня, у навчальній авіаційній бригаді Харківського університету Повітряних Сил Збройних Сил України під час планових польотів трапилася авіаційна подія з падінням навчально-тренувального літака Л-39.

Пілот – курсант 3 курсу, який до цього виконав 71 політ, загинув.

«Для з’ясування причин та обставин авіаційної події та розроблення ефективних заходів щодо недопущення у майбутньому подібних випадків міністр оборони України Дмитро Саламатін видав наказ, згідно з яким призначено комісію на чолі із заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Юрієм Уманським», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що на місце трагедії вилетіли заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана та командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак.

Польоти авіації Збройних Сил України на літаках Л-39 призупинені до з’ясування причини аваційної події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, близько 12.30 біля міста Чугуїв Харківської області під час виконання учбово-тренувального польоту розбився курсант Харківського університету Міноборони. За попередніми даними, курсант, 1991 року народження, двічі виконав політ з інструктором, третій здійснював сам.