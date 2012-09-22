На Харківщині розбився військовий літак: загинув курсант

16:33, 22 вересня 2012
Суспільство
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Біля міста Чугуїв Харківської області під час виконання учбово-тренувального польоту розбився курсант Харківського університету Міноборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася сьогодні, близько 12.30.

За попередніми даними, курсант, 1991 року народження, на літаку чеського виробництва (модифікація уточнюється) двічі виконав політ з інструктором, третій здійснював сам.

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