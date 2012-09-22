На Харківщині розбився військовий літак: загинув курсант

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася сьогодні, близько 12.30.

За попередніми даними, курсант, 1991 року народження, на літаку чеського виробництва (модифікація уточнюється) двічі виконав політ з інструктором, третій здійснював сам.