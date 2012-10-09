Щоб діти вірили в Діда Мороза, «Укрпошта» підключатиме політику й бізнес

Українське держпідприємство поштового зв'язку «Укрпошта» планує у 2012 році відкрити штаб-квартиру Діда Мороза, куди доставлятимуться адресовані йому листи.

Про це журналістам повідомила генеральний директор «Укрпошти» Оксана Плотникова на презентації Стратегії розвитку підприємства до 2017 року.

За її словами, штаб-квартира Діда Мороза буде відкрита на базі навчального центру «Укрпошти» під Києвом.

«Я з великим здивуванням дізналася, яку величезну кількість листів і діти, і дорослі пишуть Дідові Морозу. Цього року в нашому навчальному центрі в Зеленій Бучі ми зробимо штаб-квартиру Діда Мороза, і одержуватимемо там ці листи», - сказала вона.

Крім того, О.Плотникова зазначила, що «Укрпошта» має намір «ініціювати, щоб не тільки «Укрпошта» розносила подарунки, особливо для тих дітей, які потребують цього».

«Ми підключатимемо і депутатів, і бізнес, щоби якомога більше дітей повірили в існування Діда Мороза», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить у сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України.

«Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тисячах відділень по всій Україні.