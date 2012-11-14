Нацбанк назвав основні ризики для економіки України
Національний банк України назвав основні глобальні та внутрішні ризики для економіки України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на щорічній конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум» сказав директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін.
Серед глобальних ризиків він назвав зменшення попиту на вітчизняний експорт і ускладнення виходу на зовнішні ринки запозичення. Серед чинників ризику для економіки України регулятор також називає зростання цін на енергоносії. Основний внутрішній ризик, за словами С.Корабліна, пов'язаний з недостатніми темпами структурних реформ. «Тобто, якщо швидкість реформ відставатиме від накопичення зовнішніх ризиків, то несприятливих наслідків не уникнути», - підкреслив С.Кораблін.
У НБУ також вважають, що збереження макроекономічної і монетарної стабільності залежить від тих самих структурних реформ.
Серед іншого С.Кораблін сказав: «Нам вкрай необхідний реалістичний бюджет з низьким рівнем дефіциту. Вкрай. На грошово-кредитному ринку ми це відчуваємо».
Регулятор також розуміє необхідність активного розвитку фінансового ринку, в першу чергу, фондового. «Банківській системі не вистачає ліквідних заставних інструментів. Вони б'ються «як риба об лід», - резюмував С.Кораблін.
На цю тему: Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 20%
Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні 2012 року становило 11,47 млрд дол., що на 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (9,59 млрд дол.). У січні-вересні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 1,8% - до 50,799 млрд дол., імпорт на 4,7% – до 62,273 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-вересні 2011 року – 0,84).
Довідка УНІАН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%.
Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.
Уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.