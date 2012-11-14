Нацбанк назвав основні ризики для економіки України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на щорічній конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум» сказав директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін.

Серед глобальних ризиків він назвав зменшення попиту на вітчизняний експорт і ускладнення виходу на зовнішні ринки запозичення. Серед чинників ризику для економіки України регулятор також називає зростання цін на енергоносії. Основний внутрішній ризик, за словами С.Корабліна, пов'язаний з недостатніми темпами структурних реформ. «Тобто, якщо швидкість реформ відставатиме від накопичення зовнішніх ризиків, то несприятливих наслідків не уникнути», - підкреслив С.Кораблін.

У НБУ також вважають, що збереження макроекономічної і монетарної стабільності залежить від тих самих структурних реформ.

Серед іншого С.Кораблін сказав: «Нам вкрай необхідний реалістичний бюджет з низьким рівнем дефіциту. Вкрай. На грошово-кредитному ринку ми це відчуваємо».

Регулятор також розуміє необхідність активного розвитку фінансового ринку, в першу чергу, фондового. «Банківській системі не вистачає ліквідних заставних інструментів. Вони б'ються «як риба об лід», - резюмував С.Кораблін.

На цю тему: Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 20%

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні 2012 року становило 11,47 млрд дол., що на 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (9,59 млрд дол.). У січні-вересні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 1,8% - до 50,799 млрд дол., імпорт на 4,7% – до 62,273 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-вересні 2011 року – 0,84).

Довідка УНІАН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%.

Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.