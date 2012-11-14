Українськими танками «Оплот» зацікавився Пакистан

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН генеральний директор заводу Микола Бєлов, коментуючи результати Міжнародної військової виставки «IDEAS Pakistan 2012», яка з 7 по 11 листопада проходила в місті Карачі у Пакистані.

За його словами, експозицію України, яка була представлена держкомпанією «Укрспецекспорт», відвідали понад 300 офіційних делегацій та гостей виставки.

Одним з експонатів, що викликав «значний інтерес» представників Збройних сил Пакистану, сказав М.Бєлов, стала модель танка «Оплот»: «Фахівців цікавили, зокрема, нова система керування вогнем та посилений захист машини».

«Таким чином, завдяки новітнім розробкам українських військових конструкторів танк «Оплот» сьогодні здобуває визнання фахівців, машина має високі сучасні технічні характеристики, і її вважають однією з кращих серед світових аналогів», - сказав керівник оборонного підприємства.

«Це підтвердила не лише «IDEAS Pakistan 2012», - додав він, - а й одна з найавторитетніших міжнародних виставок озброєнь – IDEX-2011 в Абу-Дабі, де танк «Оплот» був представлений у натурному вигляді».

Характеризуючи систему захисту танка «Оплот», М.Бєлов відзначив, зокрема, такі її складові, як «вмонтований динамічний захист «Дуплет» від снарядів тандемної дії».

Що стосується комплексу керування вогнем, то ця система, за словами керівника заводу, «має два тепловізори – один у командира танка, другий – у навідника, що дозволяє ефективно вести нічні бойові дії». «Крім того, - додав М.Бєлов, - командир має панорамний приціл з оглядом на 360 градусів».

Гендиректор також відзначив, що «висока мобільність цієї моделі танка досягається завдяки сучасній силовій установці, до якої входить двигун 6ТД-2Є потужністю 1200 кінських сил виробництва заводу ім. Малишева».

Підсумовуючи результати виставки, М.Бєлов наголосив, що «інтерес іноземних військових до танка «Оплот» не є випадковим». «Пакистан є давнім стратегічним партнером України у військовій сфері», - зазначив фахівець і висловив переконання, що «партнерська співпраця з цією країною в галузі бронетехніки буде тривати й надалі».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Завод ім. Малишева» (Харків) – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським КБ з машинобудування ім. Морозова та Харківським КБ з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Продукція заводу ім. Малишева: важка бронетехніка (танки «Оплот», «Булат», модернізація танків-64, Т-72, Т-54/55/62); легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

Танк «Оплот» розроблений ХКБМ ім. Морозова. Серійний випуск машини здійснює ДП «Завод ім. Малишева». Сьогодні підприємство працює над реалізацією контракту на поставку партії БМ «Оплот» до Таїланду. В 1996-1999 рр. завод за контрактом поставив Пакистану 320 танків Т-80УД на суму понад 500 млн дол.