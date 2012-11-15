На Львівщині зруйнували пам’ятник воякам УПА (фото)

Про це повідомила УНІАН депутат Львівської обласної ради (обраний депутат до ВРУ по виборчому округу №119) Ірина Сех.

І.Сех зазначила, що з приводу акту вандалізму вона вже звернулася до прокурора Львівської області Олега Василенка та до начальника управління СБУ у Львівській області Юрія Кіцула.

“13 листопада 2012 року надійшло повідомлення від жителя с. Яснище про вчинення невідомими особами наруги над пам’ятником. На місці події ми побачили, що хрест повалений з постаменту, покладені до нього квіти та вінки розкидані довкола. Цей пам’ятник було встановлено 4 листопада 2012 року. Відкриття та освячення відбулося за офіційної участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, духовенства, громадськості. Пам’ятник встановлено на місці криївки, в якій восени 1950 року в бою з енкаведистами загинули четверо воїнів УПА – Михайло Ключинський "Дунайчик" (с. Вербівчик), Василь Кутняк "Кучерявий" (с. Стиборівка), Іван Саган "Страшний" (с. Стиборівка), кущовий провідник ОУН "Мор" (ймовірно з Тернопільщини)”, - розповіла І.Сех.

Вона зазначила, що обставини вказують на наявність в діях невідомих осіб ознак злочинів, передбачених статтями 296, 297, 338 КК України (хуліганство, наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, наруга над державними символами). Депутат просить правоохоронні органи вжити належних заходів щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до наруги та понівечення офіційного пам'ятного знаку на місці загибелі воїнів УПА в с. Яснище Бродівського району.

У прес-службі прокуратури Львівської області кореспонденту УНІАН повідомили, що на даний час офіційного звернення щодо акту вандалізму у с.Яснище Бродовського району – не надходило.

Пам'ятник був встановлений 4 листопада цього року в рамках реалізації програми Львівської обласної ради зі встановлення пам'ятних знаків на місцях загибелі воїнів УПА та інших борців за незалежність України.