Українці мають намір зекономити на новорічних подарунках (опитування)

12:14, 20 листопада 2012
Суспільство
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Збільшення витрат на підготовку святкового столу змусить українців заощадити на новорічних і різдвяних подарунках.

Ялинка. Фото http://forum.durdom.in.ua

Згідно з дослідженням Deloitte, на них буде витрачено на 20% менше, ніж роком раніше, пише «КоммерсантЪ-Украина».

Як зазначає видання, аудиторська компанія Deloitte провела дослідження у 18 країнах світу, серед яких і Україна. У нашій країні в інтернет-опитуванні взяло участь 796 респондентів віком від 18 до 65 років, які проживають у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові, Миколаєві і Сумах.

Порівняно з минулим роком, святкові витрати в Україні збільшаться лише на 0,5%, до 3684 грн на сім'ю. Це один з найнижчих показників у Європі, де в середньому святкування обійдуться в 591 євро (6020 грн). Менші суми планують витрачати лише в Польщі і Нідерландах. Втім, у ряді європейських країн витрати зменшаться, а найбільше планують заощадити в "кризовій" Греції («мінус» 16,2%) і Португалії («мінус» 13,5%).

Основною відмінністю нинішніх свят в Україні стане зниження вартості подарунків. Згідно з опитуванням, витрати на подарунки в середньому зменшаться на 18,5%. Найчастіше українці даруватимуть косметику, парфумерію і солодощі.

Учасники ринку непродуктового роздрібу вважають такі дані занадто песимістичними. «За нашими розрахунками, сезонна зміна попиту грудня проти листопада нинішнього року буде лише на 10% меншою, аніж у 2011 році», - розповів гендиректор мережі «Алло» (продаж стільникових телефонів) Валерій Золотухін. А за оцінками гендиректора мережі «Ельдорадо» Сергія Дрозда, ринок побутової техніки «як у цілому за 2012 рік, так і конкретно у грудні» покаже нульове зростання порівняно з 2011 роком.

«Заощаджені» кошти будуть спрямовані на організацію святкового гуляння - згідно з опитуванням, витрати на нього збільшаться на 27,7%. Такі прогнози підтверджують й учасники ринку.

Прикметно, що причиною такого збільшення витрат аж ніяк не може бути підвищення цін на продукти харчування. Згідно з даними Держстату, за підсумками січня-жовтня 2012 року споживчі ціни в цілому знизилися на 0,3%, а на продукти харчування - на 2,7%. Зростання цін було зафіксовано лише на алкогольні напої (+5,3%). Втім, у структурі інфляції в основному враховуються «соціальні» продукти харчування, тоді як для святкового столу купуються дорожчі продукти, ціни на які статистичним відомством часто не відстежуються.

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