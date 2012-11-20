На новий рік можна взяти ялинку в оренду

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Хомич, цього року лісівники Житомирської області запропонують українцям відсвяткувати Новий рік зі справжньою живою ялинкою, але не викинути її потім на смітник.

«Вже кілька років ми практикуємо продаж ялинок в горщиках. Кожен, хто придбає таке деревце, навесні зможе висадити його чи то в дворі біля будинку, чи на дачній ділянці. Таким чином, і свята - зі справжньою красунею, і деревце не загине. Адже впродовж останніх років українці все частіше віддають перевагу живій ялинці. Бо ж не секрет, що китайська пластикова далеко не конкурент нашій справжній лісовій красуні, із запахом хвої, з духом таємничості", - сказала Н.Хомич.

"Тепер лісівники планують запропонувати населенню нову послугу. Новорічне деревце можна буде взяти в оренду. Зелена красуня в горщику «житиме» у вашій оселі впродовж свят, а потім її можна буде повернути назад в розсадник", - уточнив УНІАН перший заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Зарічний.

Довідка УНІАН. В держлісгоспах Житомирської області вирощується понад 600 тисяч новорічних ялинок і сосен на плантації площею в 125 гектарів. Щороку реалізується в середньому 100 тис. дерев з Житомирської області місцевим жителям, а також Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської областей та Криму.