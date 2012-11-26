Південна Корея може обігнати Італію та посісти 8-е місце в світі за товарообігом

Про це повідомляють у понеділок південнокорейські ЗМІ з посиланням на дані опублікованого прогнозу міністерства економіки та знань країни.

Так, згідно з розрахунками відомства, товарообіг Південної Кореї перевищить у першій половині грудня 2012 позначку в 1 трильйон доларів, пише РІА "Новости". Якщо існуюча в цей час тенденція зростання показника збережеться до кінця року, це виведе країну на восьме місце в світі за обсягами торгівлі. Торік цю позицію займала Італія.

Даний прогноз став, багато в чому, можливий після того, як, за попередніми розрахунками фахівців, Південна Корея повернулася до зростання обсягів експорту. Зокрема, міністерство економіки і знань прогнозує збільшення експорту в жовтні на 1,2% - до 47,2 мільярда доларів.

Південна Корея в період з 2002 по 2010 рік займала 13 місце в світовому рейтингу країн за обсягом товарообігу. За підсумками 2010 року показник збільшився майже на 30% в порівнянні з попереднім роком, що вивело країну на дев'яте місце в світі. Рубіж показника обсягу товарообігу в 1 трильйон доларів був досягнутий Південною Кореєю 5 грудня 2011, але країна так і не змогла за підсумками року обігнати Італію. У поточному році це стало можливо, зокрема, завдяки затяжній кризі в країнах ЄС.