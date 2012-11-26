ЗМІ: Постачання газу «Північним потоком» до Великобританії може початися 2016 року

За даними ЗМІ, переговори британської BP і консорціуму компаній на чолі з російським "Газпромом" щодо поставок газу знаходяться на ранній стадії, повідомляє РІА Новости. "BP провела певні перемовини для обговорення комерційних і технічних аспектів проекту, проте (переговори) є попередніми", - розказав виданню представник британської компанії, але не повідомив деталі.

Газопровід "Північний потік" (Nord Stream) - магістральний газопровід, безпосередньо зв'язує Росію і Німеччину. Цільовими ринками поставок є Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Франція, Данія та інші країни. Газопровід складається з двох ниток довжиною 1,224 тисячі кілометрів із пропускною здатністю 27,5 мільярда кубометрів газу на рік кожна. Дві нитки газопроводу проходять по дну Балтійського моря від бухти Портова поблизу міста Виборг (Ленінградська область, Росія) до узбережжя Німеччини в районі міста Грайфсвальд.