Торговці з Андріївського підозрюють, що музей Булгакова підпалили, щоб знести

Як повідомляє газета "Сегодня", працівники охоронної фірми на другому поверсі помітили дим о 14:20. Пожежники прибули через 5 хвилин. Вони почали рясно поливати водою другий поверх і дах, через що в піцерії на першому поверсі пішов дощ. Вогонь захопив і перший поверх.

Орендарі кажуть, що проблеми почалися після реконструкція узвозу. «Під час неї поміняли дах, який до цього за 20 років жодного разу не протікав. А тут почалися затоплення», - розповіла виданню одна з орендарів.

Причиною пожежі, за даними рятувальників, стало коротке замикання проводки між другим поверхом і дахом. Однак торговці стверджують, що це друга пожежа протягом доби.

«Вночі пожежників не викликали, загасили самі. А вдень знову спалахнуло. Так нам розповідали працівники медцентру, який знаходиться в будівлі», - розповів газеті продавець Сергій Ващук. Він не виключає, що будівлю могли спеціально підпалити, щоб потім знести.

«Приміщення на першому поверсі, де раніше був громадський туалет, продали. Тепер тут готують до відкриття ресторан. Вже вирили в підвалі 3-метрову яму. А на будівлі з'явилися тріщини. До речі, до реконструкції на будівлі була табличка, що це пам'ятка архітектури, а тепер - що на Андріївському проводилася реконструкція», - говорить Ващук.l

Влада каже, що реконструкція до пожежі жодного відношення не має.

«Ніяких підтоплень там не було, ми дах і фасади за бюджетні гроші ремонтували. Власники палець об палець не вдарили, щоб допомогти. Ми проводку не міняли в будівлях - це приватна власність, а дах не міг самостійно спалахнути. Тріщини з'явилися тільки через внутрішні роботи - якісь перегородки прибрали, будівля стара, ось і тріщини з'явилися. А будувати на цьому місці нічого не плануємо », - розповів заступник голови КМДА з архітектури і землі Михайло Кучук.