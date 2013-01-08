У Києві на Андріївському узвозі горів будинок Булгакова
16:02, 08 січня 2013Суспільство
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Пожежні у вівторок погасили полум'я в двоповерховій будівлі на Андріївському узвозі - в історичному центрі Києва, повідомили в прес-службі столичного управління державної служби з надзвичайних ситуацій.
На Андріївському узвозі знаходиться музей Михайла Булгакова. / Фото: nemiga.info
"Пожежа на Андріївському узвозі. Двоповерхова будівля", - сказали в прес-службі.
Будинок за адресою Андріївський узвіз, 38 має історичну цінність, бо у ньому жив письменник Михайло Булгаков.
Як повідомляє РІА Новости, Андріївський узвіз є унікальною вулицею в центрі Києва, своєрідним музеєм під відкритим небом.
Тут знаходяться художні галереї та салони, затишні ресторани і кафе, а також знаменитий музей Михайла Булгакова.
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