У Києві на Андріївському узвозі горів будинок Булгакова

"Пожежа на Андріївському узвозі. Двоповерхова будівля", - сказали в прес-службі.

Будинок за адресою Андріївський узвіз, 38 має історичну цінність, бо у ньому жив письменник Михайло Булгаков.

Як повідомляє РІА Новости, Андріївський узвіз є унікальною вулицею в центрі Києва, своєрідним музеєм під відкритим небом.

Тут знаходяться художні галереї та салони, затишні ресторани і кафе, а також знаменитий музей Михайла Булгакова.