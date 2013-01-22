Одному з протестувальників, які прикували себе на Банковій, стало зле

Одному з учасників акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій вранці у вівторок стало зле.

Про це повідомив бютівець Андрій Шевченко.

"Стало погано Сергію Митрофанському - переохолодження, високий тиск", - розповів він.

"Швидка приїхала. Відчепили хлопця від паркану. Сергія забирають в тепло. Олег Куявський та Іван Крулько стоять", - додав Шевченко.

Він додав, що ще ввечері "утеплили їх лижним одягом і взуттям".

"Від адміністрації президента - жодної реакції", - додав він.

Станом на 8 годину ранку до хлопців підходять інші люди. Поряд із входом на Банкову стоять два автобуси з "Беркутом".

Українська правда