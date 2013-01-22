Одному з протестувальників, які прикували себе на Банковій, стало зле
08:40, 22 січня 2013Суспільство
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Через переохолодження і високий тиск хлопцю викликали "швидку".
Двоє протестувальників продовжують стояти / Фото: Andriy Shevchenko з Twitter.com
Одному з учасників акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій вранці у вівторок стало зле.
Про це повідомив бютівець Андрій Шевченко.
"Стало погано Сергію Митрофанському - переохолодження, високий тиск", - розповів він.
"Швидка приїхала. Відчепили хлопця від паркану. Сергія забирають в тепло. Олег Куявський та Іван Крулько стоять", - додав Шевченко.
Він додав, що ще ввечері "утеплили їх лижним одягом і взуттям".
"Від адміністрації президента - жодної реакції", - додав він.
Станом на 8 годину ранку до хлопців підходять інші люди. Поряд із входом на Банкову стоять два автобуси з "Беркутом".
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