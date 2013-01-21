«Беркут» перекрив Банкову

У Києві на розі вулиць Лютеранської і Банкової, неподалік від Адміністрації Президента України, проходить мітинг опозиційних молодіжних організацій, які вимагають звільнити екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Адміністрації Президента зібралось кілька десятків представників організацій “Батьківщина молода”, “Молодий народний рух”, “Студентська свобода”, молодіжного крила “Фронту змін”, молодіжного крила “Громадянської позиції” та Молодіжного національного конгресу.

Учасники акції мали намір провести її на вулиці Банковій, але їм цього не дозволили.

Проїзд від вулиці Лютеранської до Банкової перекрито представниками правоохоронних органів, а також парканом. З обох боків перебувають кілька десятків представників спецпідрозділу “Беркут”.

Учасники акції скандують “Свободу політв’язням” та тримають у руках плакати із гаслами: “Ні - тортурам”, “Людоїд - батюшка?”. Також учасники акції розгорнули великий плакат “Юлі реВОЛЮція Україні”.

Крім того, учасники мітингу збирають підписи під відкритим листом української молоді до Президента України Віктора Януковича.

“Весь світ засудив ваше вибіркове правосуддя - і Конгрес США, і Європейський парламент, і влада Росії вимагають негайно припинити політичні репресії, звільнити Ю.Тимошенко та інших політв’язнів. Ми стривожені тим, що останнім часом мерзотність дій ваших прислужників перейшла всі мислимі межі, ницості, досягнуті за останні три роки “царювання”. Здійснення постійного спостереження у маніпуляційній, туалеті, душовій кабіні, лікарняній палаті жінки та подальше оприлюднення такого відео в Інтернеті - це навіть не аморальність, це бридке хворобливе збочення”, - йдеться у листі.

Представники молодіжних організацій вимагають від В.Януковича негайно припинити тортури над Ю.Тимошенко, демонтувати камери спостереження, забезпечити їй необхідну медичну допомогу та в повному обсязі виконати вимоги екс-прем’єра.

Також учасники акції вимагають зупинити фабрикування нових кримінальних справ проти Ю.Тимошенко та притягнути до відповідальності усіх винних у фальсифікації замовних справ та судових рішень.