Патріарх Кирил - проти проведення в найближчий час Вселенського собору

В Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) вважають, що ця заява стала відповіддю на недавній лист їх предстоятеля Філарета (Денисенка) до глав помісних церков з проханням розглянути на соборі питання автокефалії Київського патріархату. На думку експертів, тепер патріарх Кирил спробує затягнути підготовку до собору, пише видання «Комерсант-Україна».

Заяву про недоцільність проведення найближчим часом Вселенського собору глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил зробив у Москві під час зустрічі з католикосом-патріархом всія Грузії Ілією II (Гудушаурі-Шіолашвілі).

"РПЦ разом з іншими православними церквами буде рухатися шляхом зміцнення православної єдності, але з певною обачністю, щоб поспішні спроби провести собор без належної підготовки не привели до ускладнень у міжправославних відносинах. Ми глибоко переконані, що собор повинен готуватися таким чином, щоб сприяти зміцненню православної єдності, а не створювати нові лінії напруги у відносинах між церквами ", - заявив патріарх Кирил.

Ілія II був більш лаконічний: "Ми прийшли до єдиної думки про те, що проводити собор немає сенсу, поки не будуть врегульовані всі питання, що стоять перед православними церквами".

Слід зазначити, що рішення патріарха Кирила послідувало за листом глави УПЦ КП Філарета, опублікованим тиждень тому. У ньому першоієрарх УПЦ КП звернувся до глав помісних церков з проханням розглянути питання автокефалії української церкви на майбутньому Вселенському соборі. Без вирішення цього питання першоієрарх вважає його проведення невиправданим, оскільки УПЦ КП є однією з найбільших православних церков у світі.

Нагадаємо, Вселенський собор є зібранням глав усіх православних церков, для вирішення різних церковно-політичних та догматичних питань, в тому числі й тих, що стосуються надання автокефалії. Попередній собор відбувся ще в 787 році, а в останні роки активізувалася підготовка до наступного, VIII Вселенського собору.

В УПЦ КП вважають, що заява патріарха Кирила прямо пов'язана з питанням автокефалії української церкви. "Ясно, що ігнорувати аргументи, викладені в листі патріарха Філарета, дуже складно, і заява патріарха Кирила - прямий тому доказ. Глава РПЦ розуміє, що якщо питання української автокефалії не буде вирішено, то собор закінчиться скандалом, оскільки або Москва, або Вселенський патріархат залишаться незадоволені. Зараз знайти компроміс у питанні автокефалії УПЦ КП ці дві церкви не можуть ", - вважає секретар Священного синоду УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

Прихильники РПЦ з такою постановкою питання категорично не згодні. "Українське питання важливе, але воно не може бути предметом розгляду Вселенського збору, оскільки Україна є канонічною територією Російської православної церкви, а УПЦ КП не визнана жодною вселенської церквою", - впевнений завідувач відділу зі зв'язків з РПЦ, російським світом і православною спільнотою Інституту країн СНД Кирило Фролов. На його думку, найближчим часом Вселенський патріархат ні за яких умов не погодиться визнати автокефалію УПЦ КП. "За патріарха Кирила РПЦ стала настільки сильною і впливовою церквою, що проти її думки ніхто не піде", - упевнений Фролов.