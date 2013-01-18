Філарет звернувся до Вселенського Патріарха щодо автокефалії церков

Про це йдеться в звернені Філарета до Вселенського Патріарха Варфоломея, предстоятелів помісних православних церков у зв’язку з підготовкою та проведенням Святого і Великого Собору Православної Церкви.

Текст листа розміщено на офіційному сайті УПЦ КП.

Зокрема, у листі Патріарх Філарет наголошує, що священний Синод УПЦ Київського патріархату, який представляє близько п’ятнадцяти мільйонів православних віруючих в Україні, об’єднаних у понад 4,500 громад та очолюваних 40 архієреями, на своєму засіданні доручив йому звернутися від його імені з цим листом.

«Спираючись на майже двотисячолітню історію проведення Церквою Соборів різного рівня ми свідчимо, що на розгляд Соборів завжди виносилися найбільш гострі питання, що турбують церковну повноту. Такими, на даному етапі буття Православної Церкви, очевидно є питання автокефалії та питання екуменізму. Без розгляду цих питань і прийняття за ними рішень проведення Всеправославного Собору стає невиправданим», - пише Філарет.

Він зауважує, що соборна традиція, в тому числі історія проведення Вселенських Соборів, свідчить, що рішення на них завжди приймалися більшістю присутніх – інакше би не було можливим засудження єресей, адже єретики завжди виступали проти православних соборних постанов.

Разом з тим, зауважує глава УПЦ КП, не завжди більшість зібраних на Соборах була на боці правди, про що свідчать лже-собори або відкинуті Церквою соборні постанови, як, наприклад, – Розбійничий собор 449 р., «Вселенський собор» іконоборців, собори, які засудили святителя Іоана Золотоустого, Ферраро-Флорентійський собор та проголошена ним унія з латинською Церквою й інші подібні.

«Тому, найперше, соборні постанови повинні спиратися не на людські міркування більшості чи меншості, історичний авторитет кафедр і їхніх Предстоятелів, а на Божественне Одкровення, Передання Церкви і Священне Писання, бути свідченням правди – навіть коли проти такої правди виступає якась частина чи сама більшість», - наголошує він.

«Бо остаточну силу соборним рішенням подає лише їх сприйняття (рецепція) всією повнотою Церкви, як дійсного втілення волі Духа Святого і соборного розуму», - додав Патріарх Філарет.

Він наголошує, що підготовка до Святого і Великого Собору повинна продовжуватися, але до неї повинні бути залучені представники Церков, питання буття яких по суті планується розглядати на Соборі (Української Православної Церкви Київського Патріархату, Охрідської Архієпископії (Македонської Православної Церкви), Чорногорської Православної Церкви та Православної Церкви в Америці).

«Якщо Всеправославний Собор не розглядатиме питання автокефалії та питання ставлення до екуменічної діяльності, то його проведення стає невиправданим», - підкреслює він.