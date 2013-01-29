Україну зарахували до країн з високим корупційним ризиком в оборонній сфері

Британське відділення міжнародної організації боротьби з корупцією Transparency International у розповсюдженій сьогодні доповіді віднесла Україну до країн з "високим" рівнем корупції у сфері оборони і оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як повідомляє РІА «Новости», автори доповіді, яка готувалася протягом двох років, на підставі опитування представників оборонних відомств і ОПК 82 країн, на частку яких у 2011 році припало 94% загальносвітового ринку озброєння, що становить близько 1,6 трильйона доларів, дійшли висновку, що щорічно загальний обсяг корупції у даному секторі становить близько 20 мільярдів доларів.

Під час дослідження експерти розподілили країни за категоріями, позначеними літерами англійського алфавіту від A до E, оцінивши таким чином ризик корупції у сфері оборони і ОПК у кожній державі від «дуже низького» до «критичного».

При цьому до країн з «дуже низьким» ризиком були віднесені лише Австралія і Німеччина. На думку авторів документу, Україна належить до країн з «високим» корупційним ризиком в оборонній сфері разом з Білоруссю, Грузією, Ізраїлем, Китаєм, Казахстаном і Росією, а також низкою інших країн. У списку держав з «критичним», тобто найвищим рівнем корупційних ризиків, опинилися, зокрема, Алжир, Ангола, Камерун, Єгипет, Лівія, Сирія і Еритрея.

На думку авторів дослідження, США, а також Велика Британія належать до країн з «низьким» рівнем корупційних ризиків у сфері оборони.