Україну тицьнули носом у численні порушення прав людини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вказує на численні порушення прав людини в Україні у 2012 році.

Як повідомляє Радіо «Свобода», доповідь за підсумками минулого року організація оприлюднила сьогодні. У доповіді оцінюється ситуація з дотримання прав людини у більш ніж 90 країнах світу.

Автори доповіді закликають Україну, як голову ОБСЄ, бути позитивним, а не негативним прикладом для інших держав.

Правозахисне становище в Україні протягом 2012 року залишалося невтішним, вважають правозахисники.

Перше, на що звертає увагу Human Rights Watch, це насильство, включно з побиттям і погрозами, проти опозиційних кандидатів у депутати і їхніх соратників напередодні жовтневих виборів до Верховної Ради. Крім цього, були повідомлення про адміністративний тиск на бюджетників і студентів, щоб вони голосувати за Партію регіонів. Однак у виборах не змогли взяти участь провідні опозиційні політики.

Нuman Rights Watch також звертає увагу на те, що ув’язнений колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила про побиття за ґратами і відсутність належної медичної допомоги.

Один з авторів звіту, правозахисниця Юлія Горбунова у коментарі Радіо «Свобода» додала: «Ми вітаємо те, що в Україні провели розслідування заяви Тимошенко, але є численні повідомлення про знущання над в’язнями, навіть тортури, і це викликає стурбованість».

Правозахисники також звертають увагу на те, що Україна продовжує висилати шукачів притулку, навіть у тих випадках, коли представники ООН попереджають, що ці люди можуть бути піддані тортурам у себе на батьківщині. Одного такого чоловіка у серпні видворили до Росії, іншого у вересні – до Узбекистану.

Рік тому 58 сомалійців оголосили голодування у таборі для мігрантів на Волині, протестуючи проти тяганини з отриманням притулку. Як сказано у звіті, міліція розігнала акцію протесту за допомогою сльозогінного газу і кийків, а деякі з учасників акції невдовзі таки отримали притулок.

Автори звіту також звертають увагу на те, що, незважаючи на реформи 2011 року, деякі українські міграційні норми порушують міжнародні стандарти, зокрема, це стосується короткого часу для апеляції.

Крім цього, Human Rights Watch звертає увагу на проблеми сексуальних меншин в Україні. Коли представники ЛГБТ-спільноти влітку протестували проти ухвалення законопроектів проти так званої «пропаганди» гомосексуалізму, то на них напали неонацисти і націоналісти, а київська міліція, зокрема 9 липня, лише спостерігала за конфліктом. Ці законопроекти, як дискримінаційні, також розкритикували ООН, ЄС і США.

Також в організації констатували, що від насильства потерпіли представники національних меншин. У вересні, зокрема, невідомі кинули «коктейль Молотова» у будинок ромів в Ужгороді, і тоді міліція протягом доби чергувала біля місцевих жителів. А в жовтні 2012 року Європейський суд з прав людини постановив, що Україна не змогла належно розслідувати подібний напад у 2001 році, тоді 5 ромів загинуло.

У звіті Human Rights Watch описує долю дніпропетровського еколога Володимира Гончаренка, який в серпні минулого року після побиття помер. За кілька днів до нападу він оприлюднив підозри про наявність радіоактивного металобрухту у Кривому Розі. Як наголошують автори звіту, влада так і не встановила нападників і не розслідувала до кінця дані еколога.

Ю.Горбунова у коментарі Радіо «Свобода» заявила, що міжнародна спільнота передала Україні головування в ОБСЄ, щоб влада виправила ситуацію.

«Як голова ОБСЄ у 2013 році Україна має особливий обов’язок втілювати цінності організації, включно з дотриманням верховенства права і відсутністю дискримінації. Ми також сподіваємося, що інші держави ОБСЄ доможуться, щоб Україна дотримувалася своїх зобов’язань», – зазначила правозахисник.