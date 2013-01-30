В Азарова сподіваються, що грошей на виплати за рішеннями ЄСПЛ вистачить

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив сьогодні журналістам уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький.

“В бюджеті на цей рік прописано 85 млн грн на виконання рішень Європейського суду”, - сказав Н.Кульчицький. Він наголосив, що у 2012 році коштів на виплату компенсацій було виділено 40 млн грн. “І я сподіваюсь, що цих грошей буде достатньо. У нас одного разу була ситуація, коли грошей було недостатньо. Ми додатково звертались до Кабінету міністрів і ці кошти нам було виділено”, - підкреслив Н.Кульчицький.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на статистичні дані за 2012 рік, оприлюднені президентом Європейського суду з прав людини Діном Шпільманом, у 2012 році на розгляді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) перебувало 10 тис. 450 справ за скаргами громадян України - 8,2% всіх справ, що розглядав суд минулого року.

Таким чином Україна посіла четверте місце за кількістю справ проти неї, що перебували на розгляді в Європейському суді з прав людини.

За даними Міністерства юстиції, станом на вересень 2012 року за 15 років чинності для України Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод на виконання рішень Європейського суду з прав людини Україна виплатила позивачам 127 млн 953 тис. 689,32 грн. грошової компенсації.

17 січня 2013 року ЄСПЛ оприлюднив 211 рішень за скаргами до України. Згідно з цими рішеннями, держава повинна виплатити громадянам більш як 1,1 млн євро (11,7 млн грн).