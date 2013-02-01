У Росії пояснили, чому не хочуть їсти американського м'яса

США необгрунтовано пов'язують заборону на постачання американської свинини і яловичини до Росії із списком Магнітського, повідомили УНІАН у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд).

«З чотирьох країн (США, Канада, Мексика, Бразилія), які широкомасштабно застосовують рактопамін у відгодівлі тварин, не відреагували на вимогу Росії конструктивно лише США. На жаль, компетентні органи США ухилилися від професійного обговорення проблеми, а американською адміністрацією зроблено спроби надати російським вимогам політичну спрямованість, пов'язати їх з так званим списком Магнітського, а також голослівно звинуватити Росію в порушенні принципів СОТ», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що в ситуації, яка склалася, для гарантування безпеки споживача у Россільгоспнагляду залишалася лише одна можливість - впровадження тимчасового обмеження на ввезення із США продукції високого ризику.

У повідомленні наголошується, що незважаючи на запевнення американської сторони, безпеку рактопаміну не підтверджено. Країни-експортери були також попереджені про необхідність надання додатків до ветеринарних сертифікатів, що свідчать про незастосування рактопаміну при виробництві такої продукції або висновків лабораторії, які підтверджують відсутність рактопаміну в поставках м'яса. Росія фактично зажадала запровадження такої ж системи гарантій, як Євросоюз, Китай і ряд інших країн, які також не дозволяють імпортувати м'ясо тварин, що одержували при відгодівлі рактопамін. При цьому США знайшли можливість поставляти до Євросоюзу продукцію, одержану без застосування рактопаміну, відмовляючись запроваджувати таку систему для поставок м'яса до Росії та інших країн Митного союзу.

Для гарантування безпеки споживача Россільгоспнагляд був змушений проводити аналіз партій м'яса, що надходили із США, на рактопамін, фактично працюючи при цьому за американську ветеринарну службу. Становище ускладнювалося і тим, що при виявленні партій продукції, забрудненої рактопаміном, російський бізнес ніс відчутні втрати.

У відомстві уточнили, що рактопамін дозволений для застосування в 24 країнах світу, а заборонений у 160.

Россільгоспнагляд має намір провести перевірку роботи американських контрольно-наглядових систем у березні-квітні.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 11 лютого запроваджує тимчасові обмеження на постачання американської свинини і яловичини.

Відносини між країнами загострилися після того, як Сенат Конгресу США 6 грудня 2012 року прийняв закон, що передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, які імовірно відповідальні за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

28 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який дістав неофіційну назву «Закону Діми Яковлєва» і став відповіддю Росії на прийнятий у США «акт Магнітського».