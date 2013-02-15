Прокуратура: АН-24, який зазнав аварії у Донецьку, міг літати ще 1,5 тисяч годин

Літак АН-24, який здійснював 13 лютого чартерний рейс з Одеси і зазнав аварії в Донецьку, міг здійснити ще 1,5 тис. годин нальоту і приземлитися 961 раз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Також у повідомленні наголошується, що даний літак з початку експлуатації (1973 рік) виконав наліт тривалістю понад 51 тис. годин, зробивши при цьому близько 32 тис. посадок. Наліт цього повітряного судна після останнього ремонту становить понад 7 тис. годин (4,5 тис. посадок).

Такі дані у прокуратурі оприлюднили у зв'язку з тим, що у журналістів виникли питання з приводу інформації, яку повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник. Він сказав, що даний літак Ан-24 налітав понад 7 тис. годин і здійснив 32 тис. 645 посадок.

Тому у прес-службі прокуратури Донецької області уточнили ці цифри, згідно з наявними документами, і оприлюднили у повідомленні для преси.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення виїхав за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака за попередніми даними перебували 52 особи (8 членів екіпажа), п'ять загинули. На сьогодні відомо, що 26 осіб звернулися по допомогу до медиків, з них 8 осіб перебувають у лікарні.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.

Слідча група, яка вивчає причини даної авіакатастрофи, розглядає серед версій: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб, несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.