Янукович доручив Азарову прискорити економічні реформи

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави, зокрема, доручив прем’єр-міністру прискорити внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів, підготовлених на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Президент також доручив уряду забезпечити у проекті змін до Державного бюджету на 2013 рік першочергове фінансування видатків на виконання Закону «Про екстрену медичну допомогу», насамперед щодо підвищення рівня оплати праці медпрацівників системи екстреної медичної допомоги, реалізації другого етапу національного проекту «Вчасна допомога» - утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта та поступового оновлення автопарку центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У контексті внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» В.Янукович доручив забезпечити реформування сфери надання адміністративних послуг, зокрема створення центрів надання адміністративних послуг та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

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У дорученні Президента також йдеться про необхідність розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд парламенту законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до суб'єктів господарювання заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду.

Окрему увагу В.Янукович звернув на важливість вжиття дієвих заходів для поліпшення умов ведення бізнесу та забезпечення входження України у 2013 році у першу сотню держав за рейтингом Світового банку «Doing Business».

У дорученні також йдеться про те, що уряд повинен здійснити аналіз стану реалізації чинних програм міжнародної технічної та фінансової допомоги та вжити за результатами проведеного аналізу заходів щодо підвищення ефективності використання такої допомоги.

Кабінет міністрів також повинен удосконалити систему надання адміністративних послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, для чого, зокрема повинен забезпечити реалізацію пілотного проекту зі створення в місті Києві центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів. Уряду необхідно вирішити питання щодо підключення всіх реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та щодо користування даними зазначених реєстрів на безоплатній основі. У дорученні глави держави йдеться про необхідність вжиття заходів щодо поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ.