Азаров приготував для Януковича економічну програму

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Весь цей тиждень уряд напружено працював над програмою активізації нашої економіки. 27 лютого на розширеному засіданні Кабміну її буде представлено Президенту В.Януковичу», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Реалізація положень документа передбачає, що у 2013 році зростання економіки може становити не менш як 3%.

На думку очільника уряду, ця програма стане відповіддю України на проблеми, що існують в світовій економіці.