Офіційний курс валют на 12 березня

04:00, 12 березня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 11 березня – 799.3000)

100 EUR – 1038.6104 (на 11 березня – 1039.8893)

10 RUR – 2.5987 (на 11 березня – 2.5983)

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