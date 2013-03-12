Офіційний курс валют на 12 березня
04:00, 12 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 11 березня – 799.3000)
100 EUR – 1038.6104 (на 11 березня – 1039.8893)
10 RUR – 2.5987 (на 11 березня – 2.5983)
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