Офіційний курс валют на 12 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 11 березня – 799.3000) 100 EUR – 1038.6104 (на 11 березня – 1039.8893) 10 RUR – 2.5987 (на 11 березня – 2.5983) Усі курси валют на 12 березня

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