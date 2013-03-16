Купуючи наркотики, міліція порушує права громадян

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це заявила начальник Управління з питань дотримання процесуального законодавства Секретаріату Омбудсмена Олена Островська під час круглого столу з питань застосування положень глав 20 та 21 Кримінального процесуального кодексу України.

"Порушення процесуальних прав громадян під час проведення правоохоронними органами оперативних закупок наркотичних засобів є найпоширенішим предметом скарг осіб, їх рідних та адвокатів до Омбудсмена Валерії Лутковської", - зазначила О.Островська.

За її словами, порядок проведення правоохоронними органами оперативних закупок наркотичних засобів суперечить загальноєвропейським документам про права людини і це викликає безліч скарг з боку громадян. Так, найчастіше повідомляється про недопущення адвоката до підзахисного до першого його допиту, ненадання зустрічі з ним віч-на-віч, ненадання матеріалів, якими обґрунтовується затримання, обрання запобіжного заходу. Вона також додала, що у скаргах громадян повідомляється про випадки фальсифікації часу проведення слідчих дій, присутності свідків при вилучені, огляді, опечатуванні речових доказів. О.Островська зазначила, що дана тема включена до Щорічної доповіді Уповноваженого з прав людини за 2012 рік, яка буде представлена у Верховній Раді України.

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод була ухвалена з метою забезпечення на території країн-учасниць прав та основоположних свобод людини у 1950 році в Римі. Після набуття чинності цього документу у 1953 році для контролю за дотриманням норм Конвенції було створено Європейську комісію з прав людини, а також Європейський суд з прав людини. Україна долучилась до Конвенції у 1997 році.