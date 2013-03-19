Арбузов обіцяє звільнити бізнес від бюрократії

Про це, як передає кореспондент ForUm'у, в ході прес-конференції заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

«Головне, що ми зробимо для того, щоб піднятися в цьому рейтингу, це спрощення ведення бізнесу в Україні. Ми часто займаємося цим питанням і отримали показники, які нас здивували. Ми найняли консультантів і працюємо з ними, бачимо, де відстаємо», - сказав він.

Перший віце-прем'єр-міністр зазначив, що буде розроблена відповідна програма, відповідальність за яку буде нести міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

«Ми готові змінити свої підходи до реєстрації, ліквідації бізнесу, взаємодії уряд-бізнес. Як тільки ми це зробимо, автоматично потрапимо на краще місце. Нас тягне вниз бюрократія», - зазначив Арбузов.