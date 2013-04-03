ЄБРР змінив директора банку в Україні
15:54, 03 квітня 2013Суспільство
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) призначив Шевки Акюнера директором Банку в Україні замість Андре Куусвека.
Шевки Акюнера призначили директором Банку в Україні замість Андре Куусвека
Про це говориться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, новий директор ЄБРР в Україні раніше обіймав посаду заступника директора ЄБРР у Туреччині.
Також зазначається, що А.Куусвек призначений директором з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. А.Куусвек обіймав посаду директора ЄБРР в Україні з 2008 р.
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