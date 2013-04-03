ЄБРР змінив директора банку в Україні

Про це говориться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, новий директор ЄБРР в Україні раніше обіймав посаду заступника директора ЄБРР у Туреччині.

Також зазначається, що А.Куусвек призначений директором з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. А.Куусвек обіймав посаду директора ЄБРР в Україні з 2008 р.