ЄБРР змінив директора банку в Україні

15:54, 03 квітня 2013
Суспільство
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) призначив Шевки Акюнера директором Банку в Україні замість Андре Куусвека.

Шевки Акюнера призначили директором Банку в Україні замість Андре Куусвека

Про це говориться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, новий директор ЄБРР в Україні раніше обіймав посаду заступника директора ЄБРР у Туреччині.

Також зазначається, що А.Куусвек призначений директором з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. А.Куусвек обіймав посаду директора ЄБРР в Україні з 2008 р.

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