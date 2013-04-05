Міністр культури привітав Муратову з отриманням премії «Ніка»

«Від імені Міністерства культури України та від мене особисто прийміть найщиріші вітання з нагоди отримання престижної кінематографічної премії «Ніка» за 2012 рік. Перемога Вашого фільму «Вічне повернення» у номінації «кращий фільм країн СНД та Балтії» – це велика честь для України», – зазначив Л.Новохатько.

Міністр культури України побажав К.Муратовій міцного здоров’я, любові глядача та нових високих нагород.

Як повідомляв УНІАН, картина режисера К.Муратової «Вічне повернення» (Україна) удостоєна престижної кінематографічної премії «Ніка» Російської Академії кінематографічних мистецтв за 2012 рік у номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії».

Урочиста церемонія вручення 26-ї Національної кінематографічної премії «Ніка» відбулася 2 квітня у Москві.

Світова прем`єра фільму «Вічне повернення» відбулася наприкінці 2012 року в рамках основного конкурсу Римського МКФ.

У широкий прокат картина вийде цього року. Прихильники творчості К.Муратової зможуть оцінити режисуру і гру акторів Ренати Литвинової і Сергія Маковецького, Наталії Бузько і Віталія Лінецького, Олега Табакова і Алли Демидової.

За роки існування «Ніки» фільми К.Муратової неодноразово відзначалися кіноакадеміками: картина «Мелодія для шарманки» стала кращим фільмом країн СНД і Балтії в 2009 році, «Два в одному» – в 2006 р. А «Захоплення» і «Астенічний синдром» були названі кращими ігровими фільмами 1994 і 1990 років. Крім того, за «Астенічний синдром» К.Муратова була удостоєна «Ніки» за режисуру.

*** Національна кінематографічна премія «Ніка» заснована в 1987 році як професійний кінематографічний приз, що присуджується за досягнення у галузі кінематографії та за професійний внесок у розвиток вітчизняного кіно. Переможці в номінаціях визначаються таємним голосуванням більш як 600 членів російської кіноакадемії. Художнім керівником і засновником премії є кінорежисер Юлій Гусман.