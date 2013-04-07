Тернополянин проплив по калюжах у місті на човні (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, відео зі своїми запливами він виклав в Інтернеті, зараз ці ролики жваво обговорюються жителями міста у соцмережах та на місцевих новинних сайтах.

«Я працюю журналістом і до нас в редакцію неодноразово телефонували люди із скаргами, що підходи до їхніх під’їздів зараз затоплені настільки, що хоч човном перепливай ці калюжі. Я вирішив перевірити, чи справді це так. І виявилося, що в деяких дворах весло проникало у воду на 15-20 см, човен справді міг плисти. Став свідком ситуації, як в один із дворів через глибоку калюжу не могла проїхати швидка», – розповів В.Дерех.

Окремі калюжі, використані ним для експерименту, мають кілька метрів довжини, їх глибину наразі важко оцінити.