Після «Похорону колеса» у Тернополі таки взялися латати дороги

Начальник Служби автодоріг Тернопільської області Микола Гнатів обіцяє, що дорожні служби Тернопільщини до 1 травня завершать ремонт автомобільних доріг на основних маршрутах області.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, у цьому він запевнив голову облдержадміністрації Валентина Хоптяна під час сьогоднішньої зустрічі.

«На основних маршрутах уже працює 20-25 ремонтних бригад щодня, оскільки настали сприятливі умови для проведення дорожніх робіт. Сьогодні ми укладаємо від 200 до 250 т асфальтобетону щоденно. Плануємо збільшити до 300- 400 для того, щоб до 1 травня завершити ремонт основних автомобільних доріг», – сказав М. Гнатів.

Водночас В. Хоптян поставив завдання дорожникам проводити ремонти не лише оперативно, а й якісно.

Цього тижня голова облдержадміністрації має намір ознайомитися із ходом дорожніх робіт у ряді районів області.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 6 квітня, члени різних організацій автомобілістів на знак протесту проти незадовільного стану доріг у місті повели в Тернополі акцію «Похорон колеса».