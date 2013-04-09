Монетарна база і грошова маса в Україні зросли

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за березень збільшився на 0,5% (з початку року - на 0,3%) - до 256,1 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 1,5% (з початку року - на 3,5%) - до 800 млрд грн», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні в лютому 2013 року зросла на 1,3%, грошова маса – на 0,8%.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні у 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.