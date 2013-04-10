За «розлад здоров'я» Ландіка моделі загрожує в'язниця

12:36, 10 квітня 2013
Суспільство
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Ленінським райуправлінням МВС у місті Луганську відкрито кримінальне провадження щодо Марії Коршунової за статтею 125 КК України "умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило розлад здоров'я" Романа Ландіка. 

На Коршунову завели

Про це повідомляє сайт 0642.ua.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Р.Ландік побив М.Коршунову.

7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Р.Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 р. стало відомо, що Р.Ландік і М.Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський районний суд Луганська засудив Р.Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою від відбування покарання на два роки. Також суд зобов’язав Р.Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив у силі вирок Р.Ландіку.

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