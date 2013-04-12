Винуватцеві вибуху в харківській багатоповерхівці винесли вирок

У Харкові відбувся суд над Володимиром Сургаєм, який перед Новим роком приніс додому газовий балон, який вибухнув і забрав життя 4-х членів сім'ї Володимира, повідомляє ТСН.

Сургай отримав умовний термін - 4 роки з іспитовим строком на 3 роки і штраф у розмірі 50 тис. грн. Пом'якшуючими обставинами стало те, що чоловік визнав провину, постраждалі не пред'являли претензій, а також в трагедії загинула майже вся його родина.

Виплатити штраф чоловік зараз не може, адже все майно родини згоріло під час пожежі. На роботу Володимир влаштуватися також не може, тому що день і ніч повинен сидіти біля хворої доньки.

"Вона зараз без бинтів, без нічого, сидить на мене чекає зробити процедури. По мірі можливості будемо щось виплачувати, якщо буде з чого. Якщо буде гідна робота - я сплачу за місяць, може, за два, все залежить від зарплати, яку я буду заробляти ", - каже Володимир Сургай.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 в квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку в Харкові стався вибух газу. Загинули двоє дорослих і двоє дітей (2005 і 2011 р.н.). Постраждали близько 10 осіб. Кількох з них з травмами різних ступенів важкості було госпіталізовано.