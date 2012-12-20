У Харкові поховали жертв вибуху в багатоповерхівці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Траурну панахиду за загиблими відслужили в Безлюдівській церкві, церемонія поховання відбулася на міському кладовищі № 18.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Кількох із них з травмами різних ступенів важкості було госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно 4 квартир.

Правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок по проспекту Московському, 248-Г і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною.

За попереднім висновком фахівців «Харківміськгазу», вибух у багатоповерхівці міг статися через занесення пошкодженого балона зі скрапленим газом.

Рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вибуху будинку в Харкові присвоєно статус надзвичайної події регіонального масштабу.

Присвоєння такого статусу вибуху дозволить звернутися до Кабінету Міністрів з тим, щоб на реконструкцію будинку виділили кошти з державного бюджету.