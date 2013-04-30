В Одесі затримано громадянина Туреччини, оголошеного в міжнародний розшук
02:15, 30 квітня 2013Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Головного цправління МВСУ в Одеській області затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку з лютого 2013 року.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в Одесі іноземець переховувався від слідства за скоєння на батьківщині тяжкого злочину (завдання тяжких тілесних ушкоджень), у зв’язку з чим за ініціативи правоохоронних органів Туреччини був оголошений у розшук Генеральним секретаріатом Інтерполу. Проблеми із законом іноземець мав і раніше – неодноразово затримувався правоохоронними органами Туреччини за причетність до діяльності однієї з міжнародних терористичних організацій.
Стосовно іноземця органами міліції здійснюються невідкладні процесуальні дії з метою вирішення питання екстрадиції на батьківщину, де він понесе покарання за вчинення злочину.
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