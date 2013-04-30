В Одесі затримано громадянина Туреччини, оголошеного в міжнародний розшук

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в Одесі іноземець переховувався від слідства за скоєння на батьківщині тяжкого злочину (завдання тяжких тілесних ушкоджень), у зв’язку з чим за ініціативи правоохоронних органів Туреччини був оголошений у розшук Генеральним секретаріатом Інтерполу. Проблеми із законом іноземець мав і раніше – неодноразово затримувався правоохоронними органами Туреччини за причетність до діяльності однієї з міжнародних терористичних організацій.

Стосовно іноземця органами міліції здійснюються невідкладні процесуальні дії з метою вирішення питання екстрадиції на батьківщину, де він понесе покарання за вчинення злочину.