Українець, який пограбував банки на 3 млн. грн, одержав 7 років

Апеляційний суд Києва засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина України, який грабував сейфи у депозитних сховищах комерційних банків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, встановлено, що цей чоловік з метою викрадення чужого майна укладав договори оренди індивідуальних сейфів у депозитних сховищах комерційних банків та за допомогою підроблених ключів учинив крадіжки на суму понад 3 млн. грн.

Між тим, як зазначають у прокуратурі, судом першої інстанції злочинець засуджений до умовного терміну покарання.

Прокуратурою міста Києва було внесено апеляцію на м’якість призначеного покарання, за результатами розгляду якої дане рішення суду скасоване та постановлено новий вирок, що передбачає реальне відбуття покарання, підкреслили у прес-службі