Містобудівна документація у регіонах України оновлена на 97% - Мінрегіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Темник на брифінгу у понеділок.

«На початку показник охвату містобудівною документацією становив близько 22%, зараз він становить 97%. Три області - Тернопільська, Рівненська і Кіровоградська завершують (процес оновлення містобудівної документації - УНІАН), у них ступінь готовності від 73 до 97%. Решта областей на 100% відновили містобудівну документацію».

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 березня 2013 року оновленими генеральними планами було забезпечено 85% обласних центрів України, 72,5% міст обласного значення, майже 57% міст районного значення, близько 47% селищ і 22% сіл.

Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства доручило регіонам до 1 травня 2013 року завершити оновлення Схем планування областей, а до кінця року - завершити розробку генеральних планів усіх обласних центрів і актуалізувати існуючі генплани населених пунктів.