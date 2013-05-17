21 травня авіакомпанія «Трансаеро» відсвяткує 20-річчя початку польотів в Україну

21 травня авіакомпанія «Трансаеро» проведе урочисті заходи, приурочені до 20-річчя початку польотів в Україну.

О 15.00 Fairmont Grand Hotel Kyiv (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1) відбудеться офіційна прес-конференція Генерального директора авіакомпанії «Трансаеро» Ольги Плешакової, по закінченню прес-конференції запланований урочистий банкет у приміщенні готелю Kyiv II. Початок реєстрації ЗМІ о 14.30. Акредитованим представникам ЗМІ будуть презентовані запрошення на гала-концерт.

О 19.00 у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Тараса Шевченка відбудеться унікальний гала-концерт зірок світового балету, приурочений до 20-річчя початку польотів в Україну авіакомпанії «Трансаеро».

Акредитація обов'язкова. Моб. 0504170909 Надія, men_shutkina@ukr.net

Інформація про авіакомпанію «Трансаеро»

У квітні 1993 року «Трансаеро» виконала свій перший регулярний рейс за маршрутом Москва – Київ. Він став першим рейсом «Трансаеро» в країни СНД. Тому за ним зберігся історичний номер: UN 201. Протягом наступних двох десятиліть «Трансаеро» вносила свій гідний внесок у розвиток надійного і комфортабельного повітряного сполучення між Росією і Україною.

Невід'ємною рисою роботи авіакомпанії «Трансаеро», яка почала польоти ще в 1991 році, є її інноваційність. Авіакомпанія першою в Росії почала експлуатацію повітряних суден Boeing, ввела бізнес-клас на внутрішніх рейсах та впровадила систему заохочення лояльності постійно літаючих пасажирів. Саме «Трансаеро» першою в Україні почала продаж електронних квитків і ввела реєстрацію на рейси через Інтернет: перший політ за електронним квитком був виконаний на рейсі «Трансаеро» 26 березня 2007 року саме за маршрутом Москва – Київ.

За 20 років «Трансаеро» на своїх українських рейсах перевезла 2 млн 100 тис. пасажирів.

Постійно розширювалася маршрутна мережа «Трансаеро» в Україні. У 1994 році авіакомпанія почала польоти з Москви до Одеси. У 2003 році – Сімферополь. У 2010 році – в Донецьк і Дніпропетровськ.

У ювілейному, 2013 році, «Трансаеро» відкрила відразу чотири нових українських маршрутів. Це прямі рейси Санкт-Петербург – Київ, Єкатеринбург – Київ, Уфа – Київ і Пермь – Київ.

У центрі всієї роботи «Трансаеро» завжди знаходиться пасажир. Задля його інтересів авіакомпанія розширює свій парк, відкриває нові маршрути, удосконалює стандарти сервісу, а діяльність авіакомпанії постійно отримує високі нагороди.

«Трансаеро» визнана кращою авіакомпанією Східній Європи 2012 року. Авіакомпанія отримала засновану агентством Skytrax премію WorldAirline Awards, стала лауреатом найпрестижнішої премії ATW Airline Industry Achievement Awards 2012 у номінації «Лідер ринку». Згідно з міжнародним рейтингом туристичного пасажиропотоку, опублікованим британським виданням AirlineBusiness, «Трансаеро» займає шосте місце в світі за кількістю пасажирів, перевезених до місць відпочинку.

У рейтингу безпеки найбільших авіакомпаній світу міжнародного агентства JACDEC «Трансаеро» займає 16 місце у світі і 6 місце в Європі. Вона – єдина російська авіакомпанія, яка входить до першої тридцятки цього рейтингу.

Авіакомпанія «Трансаеро» пишається тим, що вже 20 років сприяє розвитку зв'язків між народами Росії і України. Вірність цій своїй високої місії вона збереже і надалі.

Авіакомпания «Трансаеро»

http://www.transaero.ru/