Експерт: країни Балтії нічого не виграли після приватизації національних ГТС

Уряди Естонії, Латвії і Литви не добилися зниження цін на російський газ і нічого не виграли від приватизації своїх національних газових компаній із залученням росіян та європейців.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", на це звертає увагу керівник енергопроектів Центру "НОМОС" Михайло Гончар, коментуючи "приватизаційні" плани Кабінету міністрів щодо НАК "Нафтогаз України" і ГТС.

Згідно повідомленню, "Газпром" лише трохи знизив ціни на газ для них після того, як в цих країнах національні газові компанії були приватизовані із залученням до складу акціонерів росіян і лояльних до них європейців.

При цьому, якщо порівняти ціни, за якими "Газпром" реалізує природний газ в цих країнах, то вони, за даними EEGAS (США), не дуже відрізняються від українських і вищі, ніж для Німеччини, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Верховна Рада прийме поданий урядом законопроект, яким фактично скасовується заборона на оренду газотранспортної системи.