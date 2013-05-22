ВР не підтримала законопроект щодо екологічного податку

11:53, 22 травня 2013
Суспільство
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Верховна Рада України не прийняла у першому читанні проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку.

Рада

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували лише 177 народних депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі.

Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту, внесеного народним депутатом від "Свободи" Іриною Сех, ним пропонувалося забезпечити можливість виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади повноважень, визначених статтями 15 та 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», не зменшуючи у порівнянні із 2011 – 2012 роками відсотку відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів.

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Зокрема, законопроектом пропонувалося внести зміни до пункту 10 статті 69 Бюджетного кодексу України.

Крім того, у пункті 5-1 Розділу VІ "Прикінцеві положення" відповідно до змін до підпункту 1 планувалося установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) до спеціального фонду державного бюджету зараховується у таких пропорціях: з 2014 року - 30 відсотків, з них 15 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Також у підпункті 2 пропонувалося виключити абзац чотири, яким визначається, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) до спеціального фонду місцевих бюджетів зараховується у таких пропорціях: з 2014 року 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу.

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