ВР не підтримала законопроект щодо екологічного податку

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували лише 177 народних депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі.

Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту, внесеного народним депутатом від "Свободи" Іриною Сех, ним пропонувалося забезпечити можливість виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади повноважень, визначених статтями 15 та 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», не зменшуючи у порівнянні із 2011 – 2012 роками відсотку відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів.

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Зокрема, законопроектом пропонувалося внести зміни до пункту 10 статті 69 Бюджетного кодексу України.

Крім того, у пункті 5-1 Розділу VІ "Прикінцеві положення" відповідно до змін до підпункту 1 планувалося установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) до спеціального фонду державного бюджету зараховується у таких пропорціях: з 2014 року - 30 відсотків, з них 15 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Також у підпункті 2 пропонувалося виключити абзац чотири, яким визначається, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) до спеціального фонду місцевих бюджетів зараховується у таких пропорціях: з 2014 року 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу.