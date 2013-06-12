Азаров доручив Вілкулу особисто проконтролювати прихід «великої води»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив керівникам профільних відомств особисто проконтролювати прихід «великої води» в українській частині басейну Дунаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"20-25 червня в українській частині басейну Дунаю очікується прихід «великої води» з центральноєвропейських країн. Може бути підйом води до метра вісімдесяти сантиметрів", - сказав Азаров.

На тему: На українській ділянці Дунаю почала підніматись вода

У зв'язку з цим він зазначив, що сусідні країни не всюди впорались з екстремальним підйомом води, а Україна повинна захистити населені пункти і господарські об’єкти.

"Тим більше, що такі рівні води, які очікуються, наші гідроспоруди уже витримували. Але знову необхідно все що потрібно зміцнити, заготовити матеріали і техніку, профінансувати всі необхідні роботи. Ще два тижні приблизно є. Доручаю віце-прем’єр-міністру Вілкулу, голові Держслужби з надзвичайних ситуації Болотських і голові Держагентства водних ресурсів Сташуку особисто, з виїздом на місце, контролювати ситуацію", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, цього року уряд на оновлення 96 захисних гідротехнічних споруд в Україні виділив понад 123 млн грн, з них на Одеську область - 10 млн грн.

11 червня Олександр Вілкул повідомив, що у місця можливого підтоплення на українській ділянці Дунаю іде передислокація 1,2 тис. рятувальників і 400 одиниць спеціальної техніки.