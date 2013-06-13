Невідомі забруднили паркові озера мідним купоросом

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, вранці 12 червня працівники парку виявили, що вода в озерах стала зеленого кольору. Як з’ясувалося, невідомі вночі всипали до озер мідний купорос, який зафарбував воду.

За словами директора КП «Черкасиводоканал» Сергія Овчаренка, мідний купорос в сполученні з водою не загрожує життю та здоров’ю людей, але щоб очистити штучні паркові озера від хімічної речовини працівникам КП «Черкасиводоканал» та парку доведеться вживати спеціальні заходи.

Директор КП «Дирекція парків» Олександр Радуцький не виключив, що дані хуліганські дії були вчинені навмисно, щоб скомпрометувати Дирекцію.