Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в.о. голови Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що на даний час встановлено імена трьох загиблих: Ігор Свергун, Дмитро Коняєв, Бадаві Кашаєв.

Перебийніс також зазначив, що тіла загиблих доставлені до Ісламабаду. Також там знаходяться інші українські громадяни, які не постраждали під час теракту. Найближчим часом вони візьмуть участь у впізнанні тіл загиблих. За словами представника МЗС, остаточно сказати про точну кількість загиблих українців можна буде після впізнання. «Можливо, найближчим часом до Пакистану відбудуть родичі загиблих. Їм буде надано повне сприяння», – сказав Перебийніс, зазначивши, що також найближчим часом відбудеться судово-медична експертиза, але поки невідомо, де вона буде – в Україні чи в Пакистані.

Разом з тим він зауважив, що впізнання загиблих ускладнюється тим, що вбивство було скоєно з особливою жорстокістю, постраждали обличчя. За інформацією МЗС України, пакистанська сторона заявила про готовність взяти на себе всі витрати з доставки тіл загиблих в Україну і перебуванню родичів в Пакистані, до цього готова і українська сторона.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтистан на території спірного регіону Кашмір. Керівник харківського клубу альпіністів Геннадій Копійка повідомив, що з харківської експедиції загинули троє альпіністів. Серед убитих – керівник харківської групи Ігор Свергун. Також загинули Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв. За словами Копійки, упізнати тіла буде непросто, тому що терористи стріляли альпіністам в голови.